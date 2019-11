Biletomaty wkrótce w Opolu. Montaż w autobusach i na przystankach

Wystartowały zdjęcia do serialu TVN. Jakie utrudnienia?

Pojazdy ekipy filmowej zaparkowały na rynku przy ratuszu. W poniedziałek zdjęcia do serialu „Szadź” będą kręcone w rejonie ulic Młyńskiej i Szpitalnej. Z tego względu są one zamknięte. Produkcja TVN będzie realizowana w centrum Opola do soboty. Gdzie jeszcze będą utrudnienia?