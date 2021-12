Bilety do zoo w Opolu będą droższe. Kiedy wejdzie nowy cennik?

Jak tłumaczą urzędnicy, podwyżki są konieczne, bo rosną m.in. koszty utrzymania placówki oraz żywności dla zwierząt.

- Opolski ogród jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Cały czas staramy się realizować kolejne inwestycje, wszystko po to, aby jak najlepiej chronić zagrożone gatunki zwierząt i roślin, a także dawać uciechę zwiedzającym, którzy mogą obcować z dziką naturą. I mogą to robić w pięknym i zadbanym ogrodzie, no ale to też kosztuje. Przy rosnących cenach ciepła i prądu byliśmy zmuszeni skorygować ceny biletów – tłumaczy Miłosz Bogdanowicz, rzecznik opolskiego zoo.