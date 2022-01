Biolodzy z Uniwersytetu Opolskiego zapraszają wszystkich chętnych w piątek (31 stycznia) na fascynujące zajęcia online i stacjonarne

Noc Biologów to wspólne przedsięwzięcie ponad 35 placówek naukowych z całego kraju i ma na celu upowszechnianie wiedzy przyrodniczej. Odbędzie się po raz jedenasty.

Hasło przewodnie najnowszej edycji to „Różnorodność biologiczna: od genu po ekosystem”. Hasło to nawiązuje do Rezolucji Parlamentu Europejskiego z 6 czerwca ubiegłego roku na rzecz bioróżnorodności 2030. Jak co roku pracownicy Uniwersytetu Opolskiego - doktoranci oraz studenci - przygotują dla miłośników przyrody bogatą i ciekawą ofertę programową. Skorzystać z niej mogą najmłodsi, młodzież szkolna oraz osoby dorosłe.

Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak przy pomocy roślin odstraszyć czarownice i ból głowy, czy z Opola gady zjadały owady, co budzi Kostarykańczyków o świcie i jak zrobić zielnik.

Wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej. Zajęcia stacjonarne będą prowadzone wyłącznie dla osób wcześniej zarejestrowanych, a w trakcie zajęć obowiązywać będzie nakaz trzymania dystansu oraz zakrywania ust i nosa maseczką.