Biskup Andrzej Czaja oficjalnie zapowiedział obchody Roku Jubileuszowego 50-lecia Diecezji Opolskiej

Pod koniec mszy św. diakon odśpiewał uroczystą formułę. Przypomniał w niej bullę papieża Pawła VI z 28 czerwca 1972 roku, którą Ojciec Święty ustanowił diecezję opolską. Poinformował też wiernych, iż rok jubileuszowy rozpocznie się oficjalnie 14 kwietnia, w Wielki Czwartek, w czasie Mszy św. Krzyżma w katedrze. Wtedy też zostaną uroczyście otwarte Drzwi Święte. Kulminacja jubileuszowych uroczystości nastąpi w czerwcu podczas uroczystości Matki Bożej Opolskiej, w czasie pielgrzymki mężczyzn na Górę św. Anny, a także podczas Eucharystii w dniu 50. rocznicy.

Na 11 października została zaplanowana w katedrze Eucharystia z udziałem Konferencji Episkopatu Polski. Zakończenie jubileuszu zaplanowane zostało na 20 XI, tj. uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

- Kościół ma ogromny potencjał wiary, dobra, świadectwa, jeśli tylko staramy się wiernie kroczyć za Jezusem, bo to Bóg jest wartością Kościoła – mówił w kazaniu bp Andrzej Czaja. – Z tego rodzi się wspólnota otwarta na każdego człowieka i służebna. Zadaniem tej wspólnoty jest pośredniczyć w zbawieniu każdego człowieka na ziemi. Mówimy dziś o kryzysie Kościoła, bośmy się od Boga oddalili. Nie ma co na innych pokazywać palcami. Alee ten potencjał nie został stracony. Trzeba go na nowo obudzić, wskrzesić. Do podjęcia trudu drogi zachęcił nas papież Franciszek, rozpoczynając zamierzony na 3 lata synod. Złoty jubileusz Kościoła opolskiego ma nas do tego tym bardziej zmobilizować. Bo jesteśmy od 50 lat na tej ziemi ludem zmierzającym za Jezusem. Zbliżmy się do Niego jak trzej mędrcy, którzy nie tylko przynieśli, ale przede wszystkim otrzymali dary od Dzieciątka.