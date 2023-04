Biskup Andrzej Czaja opowiedział o swojej chorobie. Czeka go przeszczep wątroby

Opolski ordynariusz podziękował za modlitwę, którą otoczyli go w trakcie jego pobytu w szpitalu i poprosił wiernych o dalsze wsparcie duchowe. Okazuje się, że biskupa Czaję czeka przeszczep wątroby.

- Ze swojej strony szczególnie dziękuję za modlitwę, którą zanosicie wczas mojego stanu chorobowego. Dziękuję za wasze wsparcie duchowe, za towarzyszenie duchowe. To jest niezwykle ważne. To dzięki tej modlitwie lekarze wytyczyli dalszą drogę przywracania mnie do zdrowia. Mam pokój w sercu, choć będę musiał przejść dość poważną operację. Okazuje się, że przeszczepu wątroby nie uniknę – powiedział Andrzej Czaja.

Schorzenie, które dotknęło biskupa, jest bardzo rzadką chorobą, wymagającą specjalistycznego leczenia.

- Moja choroba nie jest całkiem nową chorobą. Stwierdzona była już przed laty w Lublinie. Wtedy to były jej prapoczątki. Potem, w 2014 r. w Katowicach niezbicie stwierdzono, że jest to PSC czyli przewlekłe stwardniające zapalenie ciągłe kanałów żółciowych, co prowadzi do ich kurczenia, zwężania. W ostatnich miesiącach choroba osiągnęła taką fazę, że jestem w notorycznym stanie zapalnym, więc bez antybiotyku nie mogę funkcjonować. Rozpoczęły się procesy prowadzące do marskości wątroby, jest i niebezpieczeństwo, że może dojść do nowotworu, dlatego lekarze orzekli, że przeszczep jest konieczny. Jestem już włączony na listę oczekujących – opowiadał biskup.