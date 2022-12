Biskup Andrzej Czaja po dwóch latach przerwy zachęca do przyjmowania kolędy. Jak się zachować podczas odwiedzin księdza Łukasz Biernacki

Przez ostatnie dwa lata wierni z diecezji opolskiej nie mieli okazji gościć księdza w swoich domach. Teraz sytuacja wraca do normy, biskup opolski Andrzej Czaja zachęca do przyjmowania kolędy, a my przypominamy, jak należy się do przygotować do odwiedzin duszpasterskich.