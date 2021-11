Biskup opolski modlił się w katedrze za zmarłych bezdomnych

Nabożeństwo rozpoczęło się od wyczytania imion i jeśli były znane nazwisk zmarłych w ciągu ostatnich 2-3 lat bezdomnych. Każdy z nich został upamiętniony zapalonym zniczem, który kolejni mieszkańcy lub wolontariusze Domu Nadziei przynosili i przekazywali biskupowi. Ostatni został poświęcony bezdomnym, którzy odeszli, a ich imiona nie są znane. Wszystkie te światła - razem 24 - zostały ustawione przed ołtarzem.

- Dziękuję za świadectwo, które dajecie – mówił ks. biskup, nawiązując do świadectwa wiary proroka Daniela, osobom tworzącym środowisko Domu Nadziei. – Nie upadajcie na duchu, nie rezygnujcie z pięknego świadectwa prostej miłości. Dzięki wam już niejedno serce zostało poruszone i jeszcze się poruszy. W tym dobru trwajcie.

- Staramy się nie opuszczać osób bezdomnych także końcowej fazie ich życia – mówi siostra Aldona Skrzypiec, jałmużnik biskupa opolskiego, która kieruje Domem Nadziei (codziennie z jedzenia, dostępu do kąpieli, z leków itd. korzysta tam około 80 osób). - Czasem pomagamy identyfikować bezdomnych zmarłych by nie byli chowani jako NN, organizujemy pogrzeby i uczestniczymy w nich, troszczymy się, by w ich intencji została odprawiona msza św. pogrzebowa. Jeśli to możliwe, staramy się zapewnić odchodzącym kontakt z kapłanem.