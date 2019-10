Biznes na dekady z Dekadą Nysa

Inwestor galerii handlowej Dekada w Nysie zaprasza przedsiębiorców na Dzień Otwarty. Już 24 października będzie można odwiedzić teren budowy galerii oraz poznać możliwości prowadzenia w niej własnej działalności, porozmawiać o wsparciu ze strony Inwestora oraz instytucji i organizacji działających na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości a także spotkać się z przedstawicielami spółki.

Wydarzenie organizowane przez Dekadę skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy już funkcjonują na lokalnym rynku i chcą nadal rozwijać swoje biznesy, ale także tych, którzy szukają pomysłu i wsparcia dla rozpoczęcia działalności w sektorze handlu, gastronomii, usług czy rozrywki.

- Nowe obiekty handlowe, szczególnie te znajdujące się w centrum miasta jak Dekada Nysa, zawsze przyciągają do śródmieścia nowych klientów, wzmacniają i ożywiają lokalną przedsiębiorczość, pozwalają zarabiać w nowym atrakcyjnym dla klientów otoczeniu. Sklepy, punkty usługowe czy gastronomiczne prowadzone przez partnerów z danego miasta są ważną częścią oferty wszystkich naszych centrów handlowych, nie inaczej będzie też w Nysie. Otwieramy tę przestrzeń dla wszystkich, którzy chcieliby stworzyć tu swoją restaurację, butik, salę zabaw dla dzieci, salon kosmetyczny, czy sklep franczyzowy. Zdajemy sobie jednak sprawę, że wyobrażenie o charakterze takiej współpracy jest obarczone wieloma mitami dotyczącymi skomplikowanych warunków i umów czy kosztów. Dlatego też zdecydowaliśmy się na zorganizowanie spotkania, na którym wspólnie z zaproszonymi przez nas gośćmi będziemy mogli bezpośrednio podzielić się wiedzą jak taka współpraca naprawdę wygląda, odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiać wątpliwości, ale też przedstawić konkretne rozwiązania i propozycje – mówi Aleksander Walczak, Prezes Dekada SA.

Dzień otwarty w Dekadzie Nysa zaplanowany został w dwóch częściach. Podczas pierwszej z nich, która rozpocznie się o godzinie 13:00 inwestor zaprasza na krótką wizytę na terenie budowy, podczas której będzie można skorzystać z unikalnej okazji zobaczenia przyszłej Galerii Dekada na rok przed jej oficjalnym otwarciem. Od godziny 14:00 na terenie zaplecza budowy rozpocznie się panel informacyjno-warsztatowy. To część, w której uczestnicy mogą liczyć na zdobycie maksimum praktycznej wiedzy dotyczącej funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa w miejskiej galerii, wsparcia biznesowego i finansowego, dotacji i programów rozwojowych oferowanych przez instytucje i organizacje działające na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, oraz poznać nie tylko zasady i warunki współpracy z sieciami franczyzowymi ale także konkretne, skrojone na nyski rynek oferty kooperacji m.in. z sieciami Tatuum, Sphinx, Top Secret i innymi, które poszukują partnerów biznesowych wśród lokalnych przedsiębiorców.

- Zależy nam na tym, aby uczestnicy naszego Dnia Otwartego mieli możliwość zadania wszystkich pytań, nawiązania relacji i poznania wszelkich niuansów i kontekstów działalności biznesowej w galerii handlowej. Dlatego stawiamy na praktykę i dostarczenie pełnej, merytorycznej wiedzy, dzięki której będą mogli sami podjąć decyzję czy zarabianie w największej galerii handlowej w mieście, w otoczeniu najlepszych marek i pod opieką profesjonalnego zarządcy obiektu dbającego o ich otoczenie biznesowe jest właściwą drogą dla ich rozwoju. Jesteśmy przekonani, że dla wielu z nich tak właśnie będzie i wspólnie z nami stworzą nowe wartościowe miejsce w Nysie, które zapewni im nowych klientów i zwielokrotnione zyski – dodaje A. Walczak

Otwarcie swoich sklepów w Galerii Dekada w Nysie potwierdziły już takie marki jak Reserved, Sinsay, Cropp, Diverse, House, Vistula i Wólczanka, Kubenz, Big Star, CCC, Quiosque, 4F, Martes Sport, 50 style, Smyk, Empik, RTV Euro AGD, Rossmann, Swiss, Yes, Briju, Pepco i KiK. W strefie rozrywkowej pojawi się min. 4 salowe kino Helios, kawiarnie Grycan i So!Coffee. Przestrzeń, którą inwestor oddaje do dyspozycji lokalnych marek przeznaczona jest na działalność handlową, gastronomiczną, rozrywkową i usługową. Każdy przedsiębiorca, który jest gotów rozwijać się, zyskać nowych klientów i prestiżową lokalizację w otoczeniu największych marek może liczyć w Dekadzie na otwartą rozmowę o współpracy, elastyczność w doborze lokalu odpowiedniego do specyfiki swojej branży i indywidualnych potrzeb.

Chcesz rozwijać się w Dekadzie Nysa? Weź udział w Dniu Otwartym i stwórz swój biznes na dekady!

W PROGRAMIE:

• Wizyta na terenie budowy Dekady Nysa

• Panel informacyjno-warsztatowy prezentujący możliwości i warunki prowadzenia własnego biznesu w Galerii Handlowej oraz wsparcia działalności ze strony Inwestora oraz instytucji i organizacji działających na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

• Spotkanie z przedstawicielami sieci handlowych oferujących możliwości współpracy w modelu franczyzowym, m.in. Tatuum, Sphinx, Top Secret i innych.

Termin: czwartek, 24 października 2019

Godz.: 13:00 - Spotkanie na terenie zaplecza budowy Dekady Nysa, ul. Wolności 2

WYDARZENIE JEST BEZPŁATNE.

Zapisy: Renata Pyzio, tel. 882 090 908, dzienotwarty@dekadasa.pl



