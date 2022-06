Blisko 400 kilogramów narybku węgorza trafiło do opolskich akwenów. Gdzie najwięcej?

- Zarybienia muszą być zgodne z operatem rybackim, który jej wskazówką, jak mamy prowadzić gospodarkę rybacką, aby była ona racjonalna. W tym roku do zbiorników na Opolszczyźnie trafiło blisko 400 kilogramów węgorza europejskiego - wyjaśnia Jakub Roszuk, dyrektor biura zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu. – Narybek miał od 10 do 100 gramów i taka waga daje szansę na to, że on przetrwa. Szacuje się, że dorosłość osiągnie 30-40 proc. wpuszczanego narybku.