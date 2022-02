Blisko 57 mln złotych dla Opolszczyzny na rozbudowę i modernizację sieci drogowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Blisko 56,9 mln złotych w ramach kolejnej odsłony Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostanie przeznaczonych na rozbudowę lub modernizację dróg Opolszczyzny.

Dofinansowanie uzyska w sumie 100 zadań - 87 gminnych (ponad 40 mln złotych) i 13 powiatowych (prawie 17 mln złotych).

- To realna szansa tworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej. A wszystko po to, by poprawić bezpieczeństwo na drogach lokalnych, podnieść komfort podróżowania czy ułatwić dostęp do terenów inwestycyjnych – podkreśla wojewoda opolski Sławomir Kłosowski.