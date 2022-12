BMW wjechało w latarnię w centrum Opola. Doszło do zderzenia dwóch samochodów na skrzyżowaniu

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 59-letni kierowca daewoo lanosa nieprawidłowo skręcał i doprowadził do zderzenia z BMW .

Do zderzenia doszło dzisiaj (23 grudnia) o godz. 18:40 w centrum Opola, na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Damrota.

Czym jest stan po spożyciu alkoholu i co grozi za to kierowcy

Jeśli stężenie alkoholu we krwi zawiera się między 0,2-0,5 promila (bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm wydychanego powietrza), jest to stan po spożyciu alkoholu.

Kto w stanie po spożyciu alkoholu kieruje samochodem, popełnia wykroczenie. Wykroczenie to zagrożone jest karą aresztu, grzywną do 5000 zł i czasowym zatrzymaniem prawa jazdy.