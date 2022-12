Bon turystyczny można wykorzystać także na nartach. Jest na to czas tylko do końca marca 2023

Mieszkańcy Opolszczyzny wykorzystali do tej pory w pełni prawie 57 tysięcy bonów turystycznych. To sporo, jednak wciąż do dyspozycji w całości lub w części mają ich aż 38 tysięcy.

- Co więcej, niemal 12 tysięcy bonów w ogóle nie zostały aktywowanych, a mają one wartość około 9,2 mln zł – podkreśla Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Bonem turystycznym można opłacić choćby zimowy rodzinny wypad na narty. Wartość jednego bonu turystycznego to 500 zł, a termin na jego wykorzystanie mija w marcu 2023 roku.