Boże Ciało 2020 w Opolu. Biskupi poprowadzili procesję z katedry "na górkę"

Procesję poprzedziła odprawiona o 9.00 w katedrze msza św. Koncelebrze przewodniczyli biskupi Andrzej Czaja, Paweł Stobrawa i Rudolf Pierskała. Kazanie wygłosił biskup Pierskała. Nawiązując do tekstów czytanych przy czterech ołtarzach przypomniał, że Eucharystia jest ofiarą, ucztą oraz pamiątką Śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.

- Eucharystia jest ofiarą, to znaczy, że my wdzięczni Bogu za jego dar Ciała i Krwi, za jego codzienna obecność oddajemy Mu to, co naprawdę jest nasze – mówił – swoją wolną wolę. Łatwo powiedzieć: Bądź wola Twoja. Trudniej przenieść to na codzienne życie w rodzinie, wspólnocie i parafii.