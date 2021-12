Boże Narodzenie 2021. Na tegoroczne święta wydamy nawet 200 zł więcej, niż przed rokiem!

Świąteczny koszyk będzie droższy, albo... uboższy niż przed rokiem. Król wigilijnego stołu, czyli karp kosztuje w tym roku 18-20 zł za kilogram. To o 3 zł więcej, niż w 2020 r. Warzywa podrożały o ponad 13 proc., oleje i tłuszcze o 9 proc., napoje bezalkoholowe o 7 proc. Mięso i pieczywo będzie kosztowało o 6 proc. więcej niż rok temu, produkty mleczne podrożały o 5 proc. Za wyroby cukiernicze, czekoladę i miód zapłacimy o 4 proc. więcej. Tylko owocami możemy się objadać bez złorzeczenia inflacji. A ta w listopadzie wyniosła 7,7 proc. Takiego skoku cen nie było od 21 lat.

- Jak ktoś żyje od pierwszego do pierwszego, to musi złapać się za głowę. Z drugiej strony Boże Narodzenie to najcudowniejsze święta w roku. Jak tu nie zaszaleć? - mówi 45-letnia Zofia z Opola. - Robimy rodzinną składkę z moimi rodzicami i rodzeństwem, każdy coś przyniesie na stół od siebie. Dzieciom też nie pożałujemy na prezenty.