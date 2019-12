Bp Andrzej Czaja: Miłość, pokój, zgoda. Tego życzę

Drodzy Czytelnicy nto,

Oto święta, na które czekaliśmy przez cały okres adwentu. Jak co roku odnoszą nas one do wydarzenia wyjątkowego w dziejach świata. Ono sprawiło, że odtąd rodzaj ludzki cieszy się wielką łaską obecności Boga pośród nas. Można powiedzieć, że wtedy Bóg spełnił obietnicę daną przez proroka Izajasza i dał znak Dzieciątka poczętego z Niewiasty, poczętego z Dziewicy, który mówi, że Bóg jest z nami. Życzę wszystkim, by święta były czasem ukojenia duszy, rozradowania z tego, że Bóg, w którego wierzymy, jest Emmanuelem. Kocha nas i pragnie naszego szczęścia.

Pomocą w przyjęciu Jezusa jest jak zawsze Boże Słowo, które wybrzmiewa w czas liturgii w naszych świątyniach. Trzeba się na to słowo otworzyć, bo ono ma moc. Moc budzenia wiary. Tak było w przypadku pasterzy. Przyjęli słowo zwiastowane przez anioła i ich wiara została obudzona. Chcemy też otworzyć się na znak. Przypomina go w tym roku papież Franciszek. Chodzi o żłóbek stawiany w naszych świątyniach, w naszych domach. Po raz pierwszy ustawił ten znak w Greccio św. Franciszek z Asyżu. Myślę, że już wtedy miał taki zamysł, by ludzi pobudzić do głębszego przeżycia świąt. Taki jest też zamysł papieża, który napisał i ogłosił w pierwszą niedzielę adwentu list apostolski „Admirabile signum”.