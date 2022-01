Bp Andrzej Czaja przewodniczył w nocy mszy św. na rozpoczęcie Nowego Roku [ZDJĘCIA]

- Wydarzenia ubiegłego roku napawają niepokojem - mówił w kazaniu bp Czaja. - Myślę nie tylko o zagrożeniu covidowym. W świecie jest wiele niepokoju, wiele obojętności na drugiego człowieka w potrzebie. Wielu ludzi doznaje różnorakich ran i krzywd. Co jest przed nami nie wiemy. Może dla kogoś z nas jest to ostatni dzień życia. Zawierzamy to Panu Bogu.