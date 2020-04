Brawa dla Was. Cała Polska dziękuje pracownikom służby zdrowia za ich walkę o nasze życie. Pamiętajcie, 7 kwietnia o godzinie 13.00

7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. W tym roku to święto ma szczególny charakter. Wszyscy widzimy, z jak wielką determinacją i odwagą pracownicy służby zdrowia walczą z pandemią. Chcemy im za to podziękować. Stąd gorący apel największych polskich mediów: we wtorek 7 kwietnia o godzinie 13 stańmy w oknach, na balkonach i gromkimi brawami przez minutę podziękujmy im za tę walkę. #BrawaDlaWas.

Koronawirus zmienił życie nas wszystkich w ciągu zaledwie kilku tygodni. W Polsce liczba chorych przekroczyła już 4 tysiące. Większość z nas stara się chronić swoje zdrowie poddając się ograniczeniom wprowadzonym na czas pandemii. Jest jednak grupa ludzi, która codziennie walczy na pierwszej linii frontu, troszcząc się przede wszystkim o nasze życie. To pracownicy służby zdrowia – lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, laboranci, kierowcy karetek i cały personel medyczny. W tych trudnych czasach oni nie mogą zostać w domach. Codziennie ryzykują życie swoje i swoich bliskich walcząc o nasze zdrowie. Borykają się ze zmęczeniem i pracują - mimo niedoborów sprzętu, środków ochrony osobistej, a przede wszystkim braku skutecznego lekarstwa. Nie poddają się. We wtorek jest ich święto. 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Polska Press Grupa, wspólnie z największymi mediami drukowanymi i internetowymi w Polsce zachęca do tego, abyśmy tego dnia podziękowali naszym medykom. Cóż możemy zrobić zamknięci w domach? Otóż we wtorek o godzinie 13. stańmy w oknach, na balkonach i gromkimi brawami podziękujmy pracownikom medycznym za ich wielką odwagę. I dbajmy o siebie jak dotąd, nie wychodźmy z domów kiedy nie ma potrzeby, nie spotykajmy się z innymi, aby nie dokładać pracy lekarzom. Akcja #BrawaDlaWas będzie kontynuacją przeprowadzonej 16 marca przez redakcje Polska Press Grupy akcji #JesteśMyZWami, w której zachęcaliśmy do drukowania plakatów wyrażających wdzięczność pracownikom służby zdrowia. Akcja rozeszła się po kraju bardzo szeroko i miała tysiące udostępnień w mediach społecznościowych, tysiące komentarzy wyrażających wdzięczność medykom. Teraz wspólnie z największymi mediami w kraju chcemy, aby Polacy wyrazili swoją wdzięczność jeszcze głośniej. Pamiętajcie 7 kwietnia we wtorek o godzinie 13.00 bijemy brawo dla lekarzy i personelu medycznego. Przekażcie tę informację swoim znajomym, niech dołączą do naszej akcji. I bądźcie zdrowi. #BrawaDlaWas! Oprócz Polska Press Grupy akcję wspierają Ringier Axel Springer Polska, m.in. Onet, Fakt, Newsweek, Forbes, Noizz, Business Insider, Ofeminin, Medonet, Auto Świat, Komputer Świat, Plejada, PCLab czy Przegląd Sportowy, jak również Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Interia, Radio ZET, RMF FM, Rzeczpospolita oraz TVN Discovery Polska. Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo