Budowa centrum przesiadkowego Opole Główne. Płyta dworca PKS jest już w kawałkach

Na obwodnicy Niemodlina praca wre pomimo zimy [ZDJĘCIA]

Planowany termin oddania obwodnicy Niemodlina do ruchu to czwarty kwartał 2021 roku. Jej koszt wynosi 264 miliony złotych. Choć na budowie powinna trwać przerwa zimowa, to drogowcy nie przerwali prac.