Budowa Centrum Usług Publicznych w Opolu dobiega końca. W nowym urzędzie miasta trwa już meblowanie. Zobacz, jak teraz wyglądają biurowce

Opolskie targowisko przeszło do historii. W jego miejscu ruszyły prace. Co powstaje?

Sprawy urzędowe w nowym ratuszu załatwimy pod koniec 2022 roku. Miasto uzyskało już pozwolenie na użytkowanie budynku.

- Obecnie trwa meblowanie urzędu, natomiast na zewnątrz prowadzone są ostatnie prace porządkowe - informują opolscy urzędnicy.

Co ważne dzięki inwestycji miasto zyska nowe parkingi. Powstały one na terenie przylegającym do budynków, kierowcy zyskają też drugi parking podziemny w mieście (po tym na pl. Kopernika), który zlokalizowany jest pod nowym urzędem miasta i będzie ogólnodostępny.