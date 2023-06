Budowa drogi ekspresowej S11. Opolski odcinek jest już prawie gotowy, to dwupasmowa trasa. Wkrótce otwarcie obwodnicy Olesna

- Kilka samochodów ciężarowych o łącznej masie nawet do 192 ton ustawiono na trzech kolejnych wiaduktach na budowanej obwodnicy Olesna. To jeden z elementów próbnych obciążeń tych konstrukcji, niezbędny do wydania pozwolenia na użytkowanie odcinka drogi ekspresowej S11 - informuje Agata Andruszewska, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu. - Mówiąc krótko: sprawdzamy jakość wybudowanych obiektów