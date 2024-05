Budowa nowego kościoła w Opolu. W niedzielę w parafiach diecezji opolskiej zaplanowano kwestę na ten cel

Nowa świątynia należąca do parafii prowadzonej przez ojców Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, powstaje przy alei Witosa 40 w Opolu. Budowa kościoła rozpoczęła się w ubiegłym roku. Ojcowie mają ambitny plan, by za kilkanaście miesięcy udostępnić go wiernym. Architektonicznie budynek nawiązuje do mitry papieskiej. Oparty jest na planie krzyża, natomiast na plac kościelny prowadzi symboliczna brama wejściowa w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa.