Budowa nowego stadionu w Opolu. Robotnicy montują już stalową konstrukcję dachu, wewnątrz ruszyły natomiast roboty murarskie Sławomir Draguła

Budowa nowego stadionu w Opolu idzie do przodu. Zakończył się montaż betonowych elementów trybun i robotnicy przystąpili do instalowania stalowego zadaszenia obiektu. Gotowe są już też specjalne kotwy, zamontowane poza obrysem trybun, a do których przymocowana zostanie specjalna membrana okalająca budynek, jego elewacja.