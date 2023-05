Budowa opolskiego odcinka drogi S11. Od 15 maja otwarty dla kierowców jest duży wiadukt na budowanej obwodnicy Olesna

- W poniedziałek (15 maja) oddajemy do ruchu kolejny z obiektów realizowanych w ramach tej inwestycji. To wiadukt w ciągu starego przebiegu DK11, na końcu obwodnicy Olesna. Tym samym przybliżamy się do zakończenia prac na całej inwestycji - informuje Agata Andruszewska, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu.