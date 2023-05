Budowa supermarketu Aldi w Opolu. Na plac budowy wjechał ciężki sprzęt. Jest już natomiast nowa droga, która ułatwi dojazd do sklepu

Roboty trwają na terenie pomiędzy ulicą Krapkowicką a Prószkowską, obok salonu samochodowego Kii.

Póki co niemiecka sieć nie potwierdza, że to jej sklep powstaje w Szczepanowicach.

- Faktycznie, w tym roku planujemy otwarcia w województwie opolskim, jednak o szczegółach komunikujemy zawsze w momencie, gdy wszelkie formalności z budową są zakończone i mamy 100 proc. pewność, co do daty otwarcia - napisała w odpowiedzi na nasze pytania Luiza Urbańska, specjalista do spraw komunikacji sieci Aldi. - Zawsze wysyłamy informację prasową do mediów lokalnych o naszych nowych sklepach.