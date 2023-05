Budowa wiaduktu na drodze krajowej nr 46 w Dąbrowie. Będą utrudnienia w ruchu od poniedziałku 22 maja

- W tygodniu od 22 maja wykonawca zaplanował układanie warstwy ścieralnej na ciągu głównym drogi krajowej nr 46 oraz kontynuację prac związanych z montażem barier ochronnych - zapowiada Agata Andruszewska, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu. - Będzie się to wiązać z wprowadzeniem na tym odcinku ruchu wahadłowego, kierowanego ręcznie. Po zakończeniu prac przywracany będzie ruch dwukierunkowy.

Rozbudowa drogi krajowej nr 46. Kończy się budowa wiaduktu

Opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wybudował już nowy wiadukt w Dąbrowie, który będzie częścią rozbudowanej do dwóch jezdni drogi krajowej nr 46. Jest to odcinek od Opola do początku obwodnicy Niemodlina.