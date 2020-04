Budowy i remonty dróg wojewódzkich. Co będzie robione w 2020 roku?

Mocno zaawansowana jest największa prowadzona obecnie na drogach wojewódzkich Opolszczyzny inwestycja – obwodnica Dobrodzienia. Jej koszt to ponad 71,4 mln złotych. Do chwili obecnej zrealizowano już około 76 proc. prac. Powstało m.in. rondo w Błachowie przy skrzyżowaniu z droga krajową 46, przebudowano odcinek z Dobrodzienia do Bzinicy Starej, rozpoczęto prace na drugim rondzie turbinowym przy Dobrotece, na skrzyżowaniu z DK 46.

ZDW Opole