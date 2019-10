Budżet Obywatelski Opola i wybory do rad dzielnic. Głosowania trwa

Do tej pory frekwencja w wyborach do rad dzielnic wynosiła ledwie kilka procent. - Teraz każdy może wybrać radnych swojej dzielnicy nie ruszając się z domu. Dlatego liczymy na to, że frekwencja przekroczy 10 procent - mówi Grzegorz Marcjasz.

Do tej pory głosowania odbywały się tradycyjnie - na kartach wyborczych w specjalnie przygotowanych do tego lokalach. Tym razem miasto postanowiło z tego zrezygnować. Uruchomiono specjalną platformę internetową do głosowania. Znajduje się pod adresem wybory.dzielnice.opole.pl .

Głosowanie nie odbywa się jednak we wszystkich dzielnicach. W Śródmieściu rady nie będzie wcale, ponieważ nie zgłosiło się dość chętnych. Z kolei w dzielnicach nr 7 (Nowa Wieś Królewska, Grotowice i Groszowice), nr 10 (Nadodrze), nr 11 (Zaodrze) i nr 12 (Sławice, Półwieś, Bierkowice i Wrzoski) nie ma konieczności przeprowadzania głosowania, bowiem do rad zgłosiło się 15 kandydatów - a więc tyle osób, ile liczy rada dzielnicy.

- Przy czym tutaj obostrzenie terytorialne już nie obowiązuje. Jeśli mieszkaniec Zaodrza gdzie poprzeć realizację jakiegoś projektu w Grudzicach, to może to zrobić - zaznacza Aleksandra Zwarycz, wicenaczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego. - W tym głosowaniu mogą brać udział opolanie w każdym wieku. Niepełnoletni muszą jednak mieć zgodę rodziców - mówi.

Równolegle z wyborami do rad dzielnic prowadzone jest głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. To również odbywa się wyłącznie elektronicznie, pod adresem bo.opole.pl . W głosowaniu jedna osoba może poprzeć od jednego do trzech projektów ogólnomiejskich oraz od jednego do trzech projektów dzielnicowych.

Samo głosowanie odbywa się bardzo intuicyjnie. Należy podać swój numer PESEL, imię ojca oraz numer telefonu. Potem otrzymamy sms z kodem weryfikacyjnym. Wystarczy go wpisać i wtedy nasz głos będzie ważny. Jedna osoba może wskazać od jednego do 15 kandydatów do rady swojej dzielnicy - opisuje Grzegorz Marcjasz.

Łącznie do ośmiu rad dzielnic kandyduje 187 osób. Do obsadzenia jest 120 miejsc.

Co mają zrobić osoby, które chcą wziąć udział w wyborach i w głosowaniu, a nie mają dostępuj do sieci? Takie osoby mogą udać się do ratusza, do CDO przy ul. Damrota, do wydziału spraw obywatelskich na tyłach budynku urzędu miasta przy pl. Wolności oraz do Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior, w których urzędnicy będą dyżurować codziennie (także w weekendy w godz. 10-18), aby udzielać informacji na temat głosowania oraz udostępnić urządzenia do oddania głosu.

Głosowanie do rad dzielnic potrwa do 28 października do godz. 15.30. Wyniki mają być znane dzień później.

Głosowanie na projekty do BO Opola na 2020 rok trwa nieco dłużej, do północy 28 października. W tym przypadku ogłoszenie wyników planowane jest na 5 listopada.