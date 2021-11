Budżet Opola 2022. Szykuje się dużo inwestycji, ale miejska kasa będzie uboższa

- Sytuacja jest trudna - mówił na czwartkowej konferencji prasowej prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski. - Przedłuża się covidowy kryzys, wpływy niektórych miejskich instytucji są mniejsze od przewidywanych, co osłabia budżet. Drastyczne zmiany dla samorządów wprowadza od przyszłego roku Polski Ład. Wpływy z podatku PIT i CIT w tym roku szacowane były na 250 mln zł i to był wzrost o 10 proc. rok do roku. Ale w 2022 roku - jak nas poinformowało Ministerstwo Finansów - nastąpi spadek do 220 mln. Do miejskiego budżetu trafi więc o 30 mln zł mniej, co cofa nas do sytuacji z 2019 roku. Co gorsza w kolejnych latach czekają nas dalsze straty, a to są pieniądze wykorzystywane na bieżące funkcjonowanie miasta. Płacimy z tego pensje, utrzymujemy szkoły i przedszkola. Ponadto miasto musi mierzyć się z szalejącą inflacją i wzrostem cen. Opole - jak i inne samorządy - będzie miało mniej pieniędzy, ale płacić będzie musiało więcej. Aby zrównoważyć te ubytki konieczne będzie podnoszenie opłat.