Bułgar zabił pieszą na pasach na Ozimskiej w Opolu i odjechał. Usłyszał wyrok: 7 lat więzienia

Feralnego wieczoru, 29 maja 2018 roku, mężczyzna - jak twierdzi - wybrał się do apteki. Leków nie kupił, bo była zamknięta. Gdy wracał, potrącił na przejściu 69-latkę. Piesza zginęła na miejscu.

Tragedia rozegrała się w maju 2018 roku na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Ozimskiej i Jakuba Kani w Opolu. Sevdalin B. twierdził przed sądem, że w momencie gdy doszło do wypadku był chory.

Wracałam rowerem z pracy. W pewnym momencie usłyszałam huk i zauważyłam jakieś przedmioty, które wyleciały w powietrze. Później okazało się, że to były kwiaty - relacjonowała kobieta, która wezwała pomoc.

Zdaniem śledczych Sevdalin B., dojeżdżając do oznakowanego przejścia dla pieszych, nie zachował ostrożności, a do tego nie dostosował prędkości do sytuacji na drodze. Prokuratura zarzucała mu też, że zbiegł z miejsca zdarzenia, nie udzielając ofierze pomocy, a następnie ukrył samochód.