Bursa na Struga w Opolu sprzedana za ponad 7 milionów zł. Wiemy już, kto kupił budynek i co z nim zrobi Mirosław Dragon

Władze Opola poinformowały, że to fundusz holenderski inwestujący w niedawno utworzoną spółkę Struga Sp. z o.o. kupił budynek dawnej bursy przy ul. Struga. Inwestor zdradził, jakie ma plany co do opuszczonego internatu.