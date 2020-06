Burze na Opolszczyźnie. Ostrzeżenie dla wszystkich powiatów [18.06.2020]

Burze z opadami deszczu do 30 mm, punktowo do 40 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h prognozuje na czwartek Instytut Meteorlogii i Gospodarki Wodnej. Lokalnie może spaść grad. Ostrzeżenie zostało wydane dla wszystkich powiatów w województwie opolskim.

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i lokalne podtopienia - ostrzegają hydrolodzy.