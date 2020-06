Burze na Opolszczyźnie w piątek. Ostrzeżenie dla wszystkich powiatów [26.06.2020]

Do wyborów pozostało

Burze z opadami deszczu miejscami od 15 do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h - prognozuje na piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami może spaść grad. Ostrzeżenie o burzach zostało wydane dla wszystkich powiatów w województwie opolskim.