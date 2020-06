Burze na Opolszczyźnie w sobotę, 13 czerwca. Ostrzeżenie dla wszystkich powiatów

W sobotę nad południową Opolszczyzną mogą przechodzić burze - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami ma spaść od 20 do 30 mm deszczu, lokalnie do 40 mm. Burzom będzie towarzyszył porywisty wiatr do 90 km/h. Miejscami możliwy jest grad. Ostrzeżenie dotyczy 5 powiatów: głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, nyskiego i prudnickiego.