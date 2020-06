Burze nad Opolszczyzną. Interwencje strażaków w regionie w sobotę, 13 czerwca

Wiatr uszkodził dachy dwóch budynków gospodarczych w Zimnicach Wielkich w powiecie opolskim. Na miejscu pracują strażacy, którzy je zabezpieczają.

Podobna interwencja ma miejsce w Nadziejowie pod Nysą. Tam zerwana została część dachu stodoły.

W Paczkowie drzewo zwaliło się na jadący samochód. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Z 30 zdarzeń, do których do godziny 19.30 w sobotę wyjechali opolscy strażacy, połowa interwencji dotyczy powiatu strzeleckiego. To głównie interwencje dotyczące połamanych drzew, pompowania wody z piwnic.

Interweniują m.in. w banku w Strzelcach Opolskich, gdzie zalana została piwnica. Usuwali także drzewo, które spadło na ogrodzenie posesji.