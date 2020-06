Burze nad Opolszczyzną w piątek wieczorem [OSTRZEŻENIE]

Burze z opadami deszczu, miejscami od 20 do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h - prognozuje na piątkowy wieczór Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami możliwy jest grad. Ostrzeżenie zostało wydane dla ośmiu powiatów: brzeskiego, kluczborskiego, krapkowickiego, namysłowskiego, oleskiego, opolskiego oraz miasta Opola i strzeleckiego.