Burze nad Opolszczyzną w środę wieczorem i w nocy. Ostrzeżenie dla wszystkich powiatów [17 czerwca 2020]

Burze z opadami deszczu do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h - prognozuje na środę Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej. Początkowo możliwy jest grad. Ostrzeżenie o burzach zostało wydane dla wszystkich powiatów województwa opolskiego i obowiązuje od środy od godziny 18.00 do czwartku, do godziny 2:00.