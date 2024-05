Burze przejdą nad regionem. Może być niebezpiecznie. Jak zachować się w czasie burzy?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami wydano dla całego województwa opolskiego. Będzie ono obowiązywało w sobotę (4.05) od godz. 15:00 do godz. 22:30. W tym czasie prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20-25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie możliwe są również opady gradu.

IMGW oceniło prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń na 75 proc.