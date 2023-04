Był gwiazdą The Voice Kids, występował w boysbandzie, Dzisiaj Mateusz Gędek ze Strojca ma 18 lat i rozpoczyna dorosłą karierę

Sukces w telewizyjnym konkursie stał się przepustką do dalszej kariery muzycznej. Mateusz Gędek został jednym z członków zespołu 4Dreamers , pierwszego boysbandu w Polsce od czasu słynnego Just 5, znanego z przeboju „Kolorowe sny”.

Mateusz Gędek ze Strojca koło Praszki dostał się do ścisłego finału pierwszej edycji telewizyjnego talent show The Voice Kids . Było to pięć lat temu, Mateusz miał wówczas 13 lat. Przeszedł najpierw przez casting, a następnie kolejno przez „Przesłuchania w ciemno", „Bitwę na głosy", „Sing Off" i odpadł dopiero w ścisłym finale.

18-latek ze Strojca jest wychowankiem Studia Piosenki Magdy Dureckiej, działającym kiedyś w Młodzieżowym Domu Kultury w Kluczborku.

Na dużej scenie zadebiutował właśnie w 2017 roku, kiedy dotarł do telewizyjnego finału The Voice Kids. Boysband 4Dreamers utworzyli właśnie czterej nastoletni wokaliści, którzy poznali się w programie The Voice Kids. Jednym z nich był Mateusz Gędek.

- The Voice Kids oraz zespół 4Dreamers to było dla mnie bardzo rozwojowe doświadczenie. Nabrałem doświadczenia na scenie, do tego poznałem rynek muzyczny od kuchni - mówi Mateusz Gędek. - Mimo iż wiadomo, że boysband to nie była moja autorska muzyka, tylko ściśle ukierunkowany na grupę odbiorców projekt wytwórni muzycznej, to dało mi to dużo lepszy start.