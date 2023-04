Był gwiazdą z The Voice Kids, występował w boysbandzie, Dzisiaj Mateusz Gędek ze Strojca ma 18 lat i rozpoczyna dorosłą karierę

18-latek ze Strojca jest wychowankiem Studia Piosenki Magdy Dureckiej, działającym kiedyś w Młodzieżowym Domu Kultury w Kluczborku.

Na dużej scenie zadebiutował właśnie w 2017 roku, kiedy dotarł do telewizyjnego finału The Voice Kids. Boysband 4Dreamers utworzyli właśnie czterej nastoletni wokaliści, którzy poznali się w programie The Voice Kids: Jakub Szmajkowski, Maksymilian Więckowski, Tomasz Gregorczyk oraz Mateusz Gędek.

- The Voice Kids oraz zespół 4Dreamers to było dla mnie To bardzo rozwojowe doświadczenie. Nabrałem doświadczenia na scenie, do tego poznałem rynek muzyczny od kuchni - mówi Mateusz Gędek. - Mimo iż wiadomo, że boysband to nie była moja autorska muzyka, tylko ściśle ukierunkowany na grupę odbiorców projekt wytwórni muzycznej, to dało mi to dużo lepszy start.