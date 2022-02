Byliśmy na os. AK, gdzie 6 tygodni temu opolanie stracili dach nad głową. Jak wygląda spalony blok od środka? Widok jest przygnębiający Mateusz Majnusz

Od wtorku mieszkańcy mogą prowadzić prace porządkowe w mieszkaniach we własnym zakresie. Pracy będzie bardzo dużo, ponieważ ogrom zniszczeń spowodowanych pożarem jest przytłaczający Mateusz Majnusz / Nowa Trybuna Opolska Zobacz galerię (66 zdjęć)

We wtorek od wczesnych godzin porannych mieszkańcy bloku przy ulicy Batalionu "Zośka" 5 w Opolu wprowadzali się do swoich mieszkań. Przez sześć tygodni żyli na walizkach, często u rodziny lub znajomych, dlatego dla wielu z nich powrót do swojego mieszkania oznaczał sporo emocji, również tych negatywnych, gdy przypominali sobie dzień pożaru. Nie może więc dziwić, że słowo trauma była dziś tam odmieniana przez wszystkie przypadki.