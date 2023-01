Było o krok od tragedii. Na autostradzie A4 pod Brzegiem znak drogowy wbił się w szybę! [ZDJĘCIA]

Dwa wypadki w jednym miejscu i niemal w tym samym czasie wydarzyły się dzisiaj (21 stycznia) na 194. kilometrze autostrady A4, zaraz przy zjeździe z autostrady na Brzeg.

O godz. 8:10 31-letni kierowca mazdy wpadł w poślizg, stracił panowanie nad kierownicą i wypadł z autostrady. Samochód skosił znak drogowy, który wbił się w szybę na miejscu pasażera! Na przednim siedzeniu mazdy jechała kobieta. Na szczęście nic się jej nie stało.

Policja uznała to za kolizję z winy kierowcy, który nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. 31-letni mężczyzna został ukarany wysokim mandatem w wysokości 1500 zł za to, że doprowadził do zagrożenie bezpieczeństwa pasażerki.