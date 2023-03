Było to najniebezpieczniejsze przedszkole w Opolu. Dojście jedynie poboczem drogi wojewódzkiej. Rodzice w końcu doczekają się remontu Redakcja

Na tę inwestycję Opolu udało się uzyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, który pokryje połowę przewidzianego budżetu na te zadanie. Kolaż: Mateusz Majnusz UM Zobacz galerię (25 zdjęć)

Nie ma drugiego takiego przedszkola w Opolu, do którego dojście byłoby jedynie poboczem i to w dodatku przy tak mocno ruchliwej drodze jak ul. Prószkowska. Rodzice dzieci uczęszczających do tej placówki w końcu jednak odetchnęli z ulgą, ponieważ miasto zapowiedziało przetarg na przebudowę całego skrzyżowania wraz z budową chodnika po stronie przedszkola.