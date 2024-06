Cała załoga dostała wypowiedzenia. Walcownię Rur Andrzej w Zawadzkiem mógłby uratować tylko inwestor z dużym kapitałem.

- Rury bezszwowe, które produkowane są w Zawadzkiem to obecnie towar deficytowy, na który zamawiający muszą czekać nawet pół roku - zauważa Dariusz Brzęczek, przewodniczący opolskiej „Solidarności”. - Uważamy, że zakład w Zawadzkiem wciąż ma ogromny potencjał, a likwidacja i zwalnianie pracowników to ogromny błąd, od którego nie będzie odwrotu.

Poszukiwanie kapitału

Urząd proponuje szkolenia i dotacje

Choć załoga nie traci nadziei to Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich przygotowuje się na najczarniejszy scenariusz. Urzędnicy zaplanowali, że 2 i 5 lipca spotkają się z pracownikami, żeby zaoferować im m.in. dotacje na przekwalifikowanie się lub otwarcie własnej działalności. Jednorazowe wsparcie do otwarcia firmy to obecnie ok. 40 tys. zł.