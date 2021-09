Cena ciepła - będą podwyżki opłat za ogrzewanie. Ile zapłacą mieszkańcy Opolskiego?

Końcówka lata to czas, w którym wielu Opolan dostaje rozliczenia za poprzedni sezon grzewczy. W sporej części przypadków są to dopłaty.

Dzisiaj cena, którą MZEC płaci za gaz to około 70 zł za MWh, a od nowego roku to będzie 170 zł za MWh. **To oznacza, że na osiedlach ogrzewanych gazem (m.in. Blachownia) ceny taryf mogą iść w górę nawet o 50 procent. Podobnie jest w innych opolskich miastach. Najwięcej za ciepło zapłacą właśnie ci mieszkańcy, których centralne zasilane jest przez kotłownie gazowe. Więcej będą musieli wysupłać także ci, którzy mają własne kotłownie, czyli najczęściej właściciele jednorodzinnych domów. Wiele zależeć będzie także od tego, czy zima będzie surowa. Zeszłoroczna była dość zimna, ale wcześniej przez kilka lat raczej łagodne, co miało spoty wpływ na koszty ogrzewania.

Za utrzymanie domu płacimy coraz więcej

Coraz więcej mieszkańców Opolszczyzny rezygnuje ze starych węglowych pieców i wymienia je na proekologiczne - głównie na gaz - a także na pompy ciepła. Popularnością cieszą się szczególnie te ostatnie, które wykorzystują prąd. Sęk w tym, że zarówno ceny gazu, jak i prądu, będą szły w górę. Powodów jest kilka. Jeden z nich to malejące zapasy gazu w Europie i rosnące kontrakty na energię elektryczną na giełdzie. Wpływ na cen mają także koszty emisji CO2.