Centra przesiadkowe w Opolu miały zrewolucjonizować ruch w mieście. Sprawdzamy, czy spełniły to zadanie Redakcja

Centra przesiadkowe w Opolu funkcjonują na różnych zasadach: jedne są darmowe, niektóre płatne całą dobę, a jeszcze są takie, które wprowadziły zasadę „Park and Ride”. Jednak do tej pory wybudowane centra nie zachęcają kierowców do pozostawienia tam samochodu i przesiadki do komunikacji zbiorowej. Natomiast dzięki nim w Opolu powstało kilkaset nowych miejsc parkingowych.