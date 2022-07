Centra przesiadkowe w Opolu świecą pustkami. Póki co chętnych kierowców na zostawienie tu swojego samochodu nie ma

Wygoda mieszkańców jest najważniejsza

Trudno bowiem znaleźć pragmatyczne powody, które mogłyby skłonić np. mieszkańca podopolskich Komprachcic czy Dąbrowy jadącego do pracy w centrum Opola, aby w porannym szczycie komunikacyjnym zostawił swój samochód na parkingu przy stacji Opole-Zachodnie, a następnie przeszedł na przystanek autobusowy lub wsiadł w kolej, odczekał od kilku do kilkunastu minut, kupił bilet i dojechał komunikacją zbiorową do centrum. Szczególnie, jeśli po drodze będzie chciał odwieźć swoje dzieci do szkoły.