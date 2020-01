Centrum przesiadkowe Opole Główne. Wkrótce zamknięcie dworca. Gdzie od 13 stycznia będą się zatrzymywać autobusy?

- Na ul. Dubois zaplanowano dziewięć stanowisk do wsiadania i wysiadania z autobusów. To będzie wiązało się ze zmianą organizacji ruchu. Ulica ta będzie jednokierunkowa na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Armii Krajowej. Wynika to z faktu, że autobusy będą się tam zatrzymywać na jezdni. Dodatkowo na potrzeby wykonania przystanków część miejsc parkingowych będzie zlikwidowana - zapowiada rzecznik MZD.