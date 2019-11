Centrum przesiadkowe Opole Wschodnie. Autobusy MZK w poniedziałek wrócą na ul. Kośnego w Opolu [MAPY, ZDJĘCIA]

Jest zgoda na przebudowę ważnego skrzyżowania w Opolu

Skrzyżowanie ulic Ozimskiej i Katowickiej to jeden z najbardziej ruchliwych i niebezpiecznych punktów na mapie drogowej Opola. Miasto szykuje się do przebudowy. Ostatnio inwestycja nieznacznie przybliżyła się do realizacji. Wojewoda wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogo...