Centrum przesiadkowe Opole Wschodnie. Miasto dołoży do inwestycji. Będzie też zmiana terminu realizacji [ZDJĘCIA]

Na miejscu trwają też przygotowania do budowy kolejnych elementów estakady nad ul. Oleską. Dalsze etapy robót obejmują m.in. wykonanie tunelu pod ul. Oleską (jak słyszymy nieoficjalnie, będzie to wymagało zejścia o około 10 metrów pod obecny poziom skrzyżowania) oraz wielostanowiskowego przystanku autobusowego w miejscu wyburzonej stacji paliw, gdzie teraz znajduje się zaplecze budowy.

Formalnie teren ukończenia inwestycji to nadal druga połowa października 2020 roku. Wiadomo jednak, że będzie on przesunięty. Wykonawca – konsorcjum firm Banimex i Azi-Bud – wystąpił bowiem do miasta z wnioskiem w tej sprawie. Jaki to termin? Tego żadna ze stron nie ujawnia. Trwają jeszcze negocjacje w tej sprawie.