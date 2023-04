Centrum Usług Publicznych w Opolu czeka już na petentów. Sprawdziliśmy, jak przed oficjalnym otwarciem wygląda nowy ratusz opolski

- Wybrane kursy z pętli przy ul. Pużaka będą dojeżdżały do nowego urzędu. Zaplanowano łącznie 17 kursów do CUP-u oraz 14 odjeżdżających w stronę centrum miasta. Obsługa „nowego ratusza” będzie zapewniona w dni robocze od godziny 7:00 do 16:00 – wyjaśnia Ewelina Laxy, rzeczniczka MZK w Opolu.